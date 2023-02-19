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НовостиПолитика19 февраля 2023 15:36

23 переселенца из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени

Все они прибыли сегодня ночью, 19 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
23 переселенцев из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени

23 переселенцев из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сразу 23 вынужденных переселенца из Херсонской области, включая 12 детей, прибыли сегодня ночью, 19 февраля, в Тюмень.

Приезд жителей Херсонской области

Приезд жителей Херсонской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, их встречали не только спасатели, но и представители департамента социального развития Тюменской области.

Всех разместят в пунктах временного размещения

Всех разместят в пунктах временного размещения

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Всех переселенцев отправят в пункт временного размещения. Людям окажут психологическую и юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.

Приезд херсоновцев в Тюмень

Приезд херсоновцев в Тюмень

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области