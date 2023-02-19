23 переселенца из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени

23 переселенцев из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Сразу 23 вынужденных переселенца из Херсонской области, включая 12 детей, прибыли сегодня ночью, 19 февраля, в Тюмень.
Приезд жителей Херсонской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, их встречали не только спасатели, но и представители департамента социального развития Тюменской области.
Всех разместят в пунктах временного размещения
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Всех переселенцев отправят в пункт временного размещения. Людям окажут психологическую и юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.
Приезд херсоновцев в Тюмень
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области