23 переселенца из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени

23 переселенцев из Херсонской области отправят в пункты временного размещения в Тюмени Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сразу 23 вынужденных переселенца из Херсонской области, включая 12 детей, прибыли сегодня ночью, 19 февраля, в Тюмень.

Приезд жителей Херсонской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, их встречали не только спасатели, но и представители департамента социального развития Тюменской области.

Всех разместят в пунктах временного размещения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Всех переселенцев отправят в пункт временного размещения. Людям окажут психологическую и юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.