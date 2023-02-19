Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на контроль вопрос с ремонтом социальных объектов в Краснодоне

Фото: скриншот с видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор выложил еще одно видео из Краснодона, где трудятся тюменские специалисты и ведут восстановительные работы на социальных объектах. По словам главы региона, он держит вопрос с ремонтом на личном контроле.

- Когда первый раз приехал в Краснодон, был поражён условиями, в которых живут наши соотечественники. По многим направлениям ситуация была близка к гуманитарной катастрофе, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Александр Моор вспомнил, что на операционном столе в Краснодоне с трудом помещался взрослый человек, поэтому даже роды пришлось принимать в подвале. По его словам, многие процедуры и операции, которые в Тюменской области считаются нормой, были не доступны многие годы.

- Мы не могли остаться в стороне. Именно поэтому мы помогаем проводить восстановительные работы на социальных объектах в Краснодоне, - заметил Александр Моор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменцы во главе с Александром Моором привезли в ЛНР целую машину посылок и дополнительного оборудования.