Стилист советует тюменцам быть аккуратнее с одеждой черного цвета Фото: pixabay.com

Тюменский стилист Юлия Каравайцева советует жителям быть аккуратнее с черным цветом, который в своем гардеробе предпочитает молодежь. По его словам, черный цвет считается нейтральным, оттеняющим все недостатки. Однако прежде чем помещать его близко к лицу, вы должны выглядеть идеально.

- Это не значит, что нельзя отказываться от одежды этого цвета, просто стоит переносить его дальше от лица, - цитирует Юлию издание «АиФ-Тюмень»

Если ваша верхняя одежда черного цвета, пусть между вашим лицом и пальто, пуховиком будет шарф комплементарного цвета (к примеру, красного). Чтобы подчеркнуть свою внешность, нужно обязательно помнить о контрасте.