Художники, артисты и танцоры проведут уроки для участников тюменской «Студенческой весны»

Фото: https://vk.com/ishim_mt

Проект для студентов по подготовке к областному этапу «Студенческой весны» под названием «Школа студвесны» запустили 16 февраля в Ишиме. Участниками фестиваля станет молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, сообщает «Мегатюмень». Заявки принимаются до 3 марта 2023 года.

4 и 5 марта 2023 эксперты проведут образовательные интенсивы по пяти направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, медиа и направление «арт». В каждом из направлений студентов будут обучать режиссеры, хореографы, аранжировщики музыкальных групп, художники и дизайнеры.

После образовательного блока студенты подготовят концертные номера вместе с наставниками. Потом пройдет кастинг и выступление на финальном шоу на сцене Дворца культуры. Лауреаты отправятся на областной фестиваль «Студенческая весна» в Тюмень.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Татьяны Зубрилиной, «Школа студвесны» - это уникальная возможность показать свои таланты и попробовать себя в новых направлениях.

- Главная задача проекта — собрать студентов в одном месте и рассказать, что проект дает новые возможности и пути развития, - рассказала Татьяна.