Студентка тюменского медуниверситета разработала VR-тренажер с анимированными руками

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VR-тренажер для обучение студентов-медиков презентовала в Тюменском технопарке студентка 4-го курса ТюмГМУ Алиса Кайгородова в рамках стендап-стартапа «ИТ в медицине». Тренажер представляет собой цифровую копию реальной лаборатории и предназначен для практического обучения микробиологическим окраскам, опытам и подготовке препарата.

По словам студентки, развитие технологий не может не отразиться на образовательном процессе. Развитием тренажером команда во главе со студенткой, ее отцом и техническим руководителем проекта начали заниматься в августе.

- У нас уже есть один клиент, который его купил. Нам не столько нужно финансирование – оно у нас собственное – сколько ищем новых клиентов и заказчиков, – цитирует Алису издание «Тюменская область сегодня».

Ученик выбирает режим, потом готовится к эксперименту: моет руки хирургическим способом, надевает перчатки, маску и проходит в рабочую комнату. Там студента ждет стол с приборами и красителями и чашкой Петри с исследуемыми микроорганизмами. На экране появляются анимированные руки, выполняющие команды. Задания озвучивает ментор.

После того, как ученик пройдет все этапы, он размещает предметное стекло с мазком на столик и видит результат в появившемся окне. После проделанного опыта студент проходит тест по пройденному материалу.