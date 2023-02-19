На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в страшном ДТП погиб 23-летний житель Свердловской области Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

23-летний житель Свердловской области погиб во время аварии, которая произошла на 331-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, здесь столкнулись автомобили «Форд» и «Лада».

Пассажир отечественной легковушки погиб, водитель ранен Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, отечественная легковушка под управлением 46-летнего жителя Нефтеюганска выехала на встречку. Пассажир «Лады» погиб, а водитель «Лады» ранен.

Пассажир отечественной легковушки погиб, водитель ранен Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются.