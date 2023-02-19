В Тюмени подросток на маминой машине разбил два автомобиля во дворе на Пермякова Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 17-летний юноша без водительских прав разбил два автомобиля во дворе дома на ул. Пермякова. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, он въехал на «Ладе» в стоящие автомобили «Хендэ» и «КИА». К счастью, пострадавших при аварии нет, подросток на «Ладе» не вписался в поворот.

ДТП на Пермякова Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль зарегистрирован на маму подростка. Однако привлекут к ответственности его самого за езду без водительских прав. Информацию передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.

ДТП на Пермякова Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Проводится административная проверка.