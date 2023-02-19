В ТИУ теперь можно принести вкусняшки, чтобы порадовать бездомных животных
Фото: Татьяна Коркина
Студенты ТИУ открыли пункт приема помощи для бездомных животных «Лучший друг» в корпусе вуза на ул. Мельникайте, 72, к.1. По словам руководителя волонтерского штаба ТИУ Егора Савченко, поучаствовать в сборе смогут все желающие.
Так, с 6 февраля 2023 активисты собрали около 25 кг гуманитарной помощи из списка. Отправлять ее планируется раз в месяц или по наполняемости.
Принести можно:
- лекарства;
- бытовые принадлежности;
- игрушки;
- лакомства для собак;
- амуницию.
Предметы принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны до июля 2023 года.