#СпецоперацияЛед в Тюмени 2023: полная программа событий Фото: Руслан Савинов

Тюменский духовой оркестр, духовой оркестр ТВВИКУ и оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области выступят 23 февраля 2023 на льду реки Тура в районе Моста Влюбленных на акции #СпецоперацияЛед.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, также в программе: мастер-классы и выставки патриотической направленности Центра допризывной подготовки «Аванпост», морского центра «Алый парус», дворца творчества и спорта «Пионер» и клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова.

Наиболее зрелищная часть праздника состоится с 12 до 15 часов.

10.00 – Тренироврчные и квалификационные заезды в Тре, дрифт;

12.00 – 15.00 – Интерактивы, конкурсы и выставка ретро-автомобилей;

12.00 – военно-историческая реконструкция битвы за Ленинград;

12.30 – трековые гонки, показательные выступления дрифтеров, выступления оркестров;.

13.00 – Открытие соревнований, показательные выступления парашютистов, показательные выступления по задержанию преступников и выступления парашютистов;

14.00 – Заезды Дрифт, Трек, «Спецоперация лед»;

14.30 – выступления по рукопашному бою от Центра «Аванпост»;

15.30 – Финал «Трек», финал «Спецоперация Лед»;

17.00 – Церемония награждения участников и победителей.