В Тюменской области «дублированная» площадь лесов в 2022 году сократилась на 4,2 млн гектаров Фото: Татьяна Коркина

Работа по выявлению и устранению пересечений границ лесных участков с границами других участков ведется в Тюменской области в рамках реализации Закона о «лесной амнистии». Он направлен на устранение противоречий по местоположению границ земельных участков, которые содержатся в ЕГРН и государственном лесном реестре. Однако приоритет отдается ЕГРН.

К концу четвертого квартала проанализированы данные ЕГРН более чем о 2,6 тысяч лесных участках. Дублирующие сведения о 53 из них исключены.

- Благодаря устранению пересечения границ лесных участков с границами других лесных участков и земельных участков иных категорий земель с начала реализации Закона задублированная площадь лесов в ЕГРН уменьшена на 4 182 297 га, - сообщает портал «Мегатюмень».