В Тюмени следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре на Беляева Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины в пятиэтажном доме по ул. Беляева в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 18 февраля 2023 около 22 часов при тушении пожара нашли тело 72-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Следователи следственного отдела по Ленинскому АО установят причины возгорания и условия, которые могли привести к трагедии. Сейчас они проводят место происшествия, опрашивают очевидцев и жителей дома, проводят судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.