Тюменцам советуют печь блины на Масленицу на трех сковородках сразу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старославянский праздник Масленица начнется в ближайший понедельник, 20 февраля, и продлится вплоть до 26 февраля. На Узкую Масленицу (с понедельника по среду) нужно делать уборку и заниматься домашними делами. А с четверга, когда начнется Широкая Масленица, все работы по дому запрещаются. Можно только печь блины, развлекаться и общаться с родными и друзьямию

Как сообщает «АиФ-Тюмень», выпекание блинов – это своего рода ритуал привлечения солнца, достатка, благоденствия и достатка. Чем больше будет приготовлено блинов, тем быстрее начнется весна и тем лучше будет урожай. Завершает Масленую неделю Прощеное воскресенье. В этот день люди просят друг у друга прощения за все обиды.

По словам директора Голышмановской школы искусств Натальи Цепиловой, блины можно делать по классическому рецепту. Для жидкого текста стоит взять 3 яйца, литр молока, щепотку соли, ложку сахара и муки. Чтобы быстрее напечь много блинов, можно печь одновременно на трех сковородках.