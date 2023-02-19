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НовостиДом. Семья19 февраля 2023 10:13

Тюменцам советуют печь блины на Масленицу на трех сковородках сразу

Публикуем классический рецепт жидкого теста
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменцам советуют печь блины на Масленицу на трех сковородках сразу

Тюменцам советуют печь блины на Масленицу на трех сковородках сразу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старославянский праздник Масленица начнется в ближайший понедельник, 20 февраля, и продлится вплоть до 26 февраля. На Узкую Масленицу (с понедельника по среду) нужно делать уборку и заниматься домашними делами. А с четверга, когда начнется Широкая Масленица, все работы по дому запрещаются. Можно только печь блины, развлекаться и общаться с родными и друзьямию

Как сообщает «АиФ-Тюмень», выпекание блинов – это своего рода ритуал привлечения солнца, достатка, благоденствия и достатка. Чем больше будет приготовлено блинов, тем быстрее начнется весна и тем лучше будет урожай. Завершает Масленую неделю Прощеное воскресенье. В этот день люди просят друг у друга прощения за все обиды.

По словам директора Голышмановской школы искусств Натальи Цепиловой, блины можно делать по классическому рецепту. Для жидкого текста стоит взять 3 яйца, литр молока, щепотку соли, ложку сахара и муки. Чтобы быстрее напечь много блинов, можно печь одновременно на трех сковородках.