Тюменцы поделились впечатлениями о жизни в лучшем* малоэтажном жилом комплексе города

Фото: Лев Чура, предоставлено из архива ГК «Навигатор.Девелопмент»

В конце 2022 года в рамках региональной премии «Девелопер года» жилой комплекс «Зеленые аллеи» от ГК «Навигатор. Девелопмент» был признан «Лучшим жилым комплексом малоэтажной застройки».

ЖК «Зеленые аллеи» расположен в 10 минутах от центра в экологически чистом районе. В западной части квартала построены четырехэтажные дома, а на востоке – дуплексы и таунхаусы. В квартале строят только малоэтажное жилье, поэтому жители ощущают себя уединенно и просторно. Здесь много деревьев и чистый воздух, а общественные пространства продуманы до мелочей: аллеи для променада, велодорожки, зоны релакса с естественным прудом и шезлонгами, детские и спортивные площадки и многое другое.

Жители «Зеленых аллей» отмечают не только удобство планировочных решений, но и плюсы природного окружения и благоустройства, которые поменяли их образ жизни.

«Здесь тишина, спокойствие, зелень кругом. Есть куда сходить, мы будто в маленькой Швейцарии», – поделилась семья Валеевых.

Софья Охинько рассказала, что покупка таунхауса в «Зеленых аллеях» стала быстрой. Она зашла на сайт и влюбилась в этот формат жилья.

– Таунхаус оказался наиболее интересным решением, потому что это одновременно и дом, и квартира, предполагающая разные стили жизни. Здесь есть кусочек природы – земельный участок и небольшая удаленность от города, – отметила Софья.

– Когда к нам приезжают родители мужа, они восторгаются всей природой, цветами, тишиной, тем, что ты ходишь по улицам и все люди с тобой здороваются, – рассказала Анна Бернгардт.

Фото: Лев Чура, предоставлено из архива ГК «Навигатор.Девелопмент»

Роберт и Дарья Хузины отмечают, что приняли решение о переезде в «Зеленые аллеи» сразу после экскурсии по району.

– Мы теперь часто катаемся на велосипедах, ведь в квартале есть велодорожки среди больших деревьев. А самое любимое место – центральная площадь, где в теплое время года цветут гортензии.

– При выборе жилья для меня в приоритете была безопасность детей. Сейчас мы спокойно отпускаем детей одних на улицу, они играют на площадках целый день с друзьями, забегают только покушать. Я в это время спокойно занимаюсь домашними делам, – рассказала Анна Тропина.

Фото: Лев Чура, предоставлено из архива ГК «Навигатор.Девелопмент»

«Зеленые аллеи» активно развиваются. Помимо таунхаусов, «Навигатор. Девелопмент» запустил строительство новой очереди квартир в четырехэтажных домах по выгодным стартовым ценам – от 3,5 млн. рублей. Купить новую квартиру можно и по программе «трейд-ин», обменяв свою квартиру на новую в «Зеленых аллеях».

Все покупатели таунхаусов, квартир или дуплексов до конца февраля будут участвовать в розыгрыше земельного участка площадью шесть соток в комфортном коттеджном поселке. Отличная возможность стать владельцем городской и загородной недвижимости одновременно.

Подробности можно узнать в отделе продаж по адресу ул. Семакова, 2/1, по телефону +7 (3452) 564-095 или на сайте Navigator-tmn.ru, Telegram-канал, «ВКонтакте».

*По версии региональной премии «Девелопер года», прошедшей в 2022 году. ЖК «Зеленые аллеи» победил в номинации «Лучший жилой комплекс малоэтажной застройки».

ООО «Навигатор. Управление активами», ОГРН 1177232003695.

ГК «Навигатор. Девелопмент» – ООО СЗ «Зеленые аллеи», ООО СЗ «Навигатор. Строительство». Строительство объекта ведется в соответствии с 214-ФЗ, проектная декларация –на сайте Наш.дом.рф.

*Сроки проведения розыгрыша – с 1.12.2022 г. по 28.02.2023 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте. LjN8KZXzg.