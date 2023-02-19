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НовостиЗвезды19 февраля 2023 6:26

В Тюменской области из-за природного явления телевизор и радио будут работать с помехами вплоть до марта

Это связано с весенней солнечной интерфенцией
АЛЕКСЕЕВ Анатолий