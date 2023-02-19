В Тюменской области из-за природного явления телевизор и радио будут работать с помехами вплоть до марта

В связи с весенней солнечной интерфенцией, которая началась в Тюменской области, вплоть до 12 марта с 13.32 до 14.28 в телевизоре и по радио могут наблюдаться помехи от нескольких секунд до 26 минут. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, явление влияет на телесигналы спутников связи. - В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. Если качество изображения все же не приходит в норму: перезагрузите телевизор или приставку; запустите в меню автопоиск каналов, - советуют в инфоцентре. Отметим, что интерфенция возникает тогда, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Отсюда и помехи.