Число воспитанников мобильного технопарка «Кванториум» в Тюменской области выросло до 2,4 тысяч человек

Фото: https://vk.com/kvantorium_tyumen

На базе ДТиС «Пионер» почти четыре тысячи тюменских детей занимаются в технопарке «Кванториум». Ребята от 11 лет и старше совершенно бесплатно изучают промышленный дизайн, робототехнику, виртуальную реальность и нанотехнологии. А вот для учеников младших классов и дошкольников занятия платные.

Мобильный технопарк «Кванториум» работает в Тюмени с 2019 года. К ребятам из сел приезжает передвижная станция с оборудованием. Благодаря тому, что с 2022 года начала работать вторая станция, изучением высоких технологий стали заниматься дети из 12-ти муниципалитетов. Выезды педагогов мобильного «Кванториума» длятся по две недели, сообщает «Тюменская область сегодня». Таким образом, в прошлом году число воспитанников стационарного «Кванториума» составило 1,4 тысячи человек, мобильного – 2,4 тысячи.

По словам руководителя детского технопарка Дмитрия Тарасова, для участников региональной базы данных организуют «Кванторианские каникулы». Ребята из муниципалитетов могут приехать в Тюмень и получить дополнительные знания у опытных наставников. В 2022 году три каникулярные смены посетил 161 ребенок.