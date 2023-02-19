В Ишиме врачи спасли жительницу Казахстана, которая переломала буквально все кости во время ДТП Фото: Татьяна Коркина

Накануне Нового года в ишимскую больницу №14 привезли пациентку, которая получила тяжелейшие травмы: переломы костей черепа, таза, верхних и нижних конечностей. Женщина больше месяца находилась в отделении анестезиологии и реанимации после аварии, в которую попала на трассе Ишим – Казанка. Ее состояние осложняли ушиб головного мозга и массивна кровопотеря.

По словам и.о. заведующей отделением анестезиологии и реанимации Яны Даниловой, пациентка находилась в медикаментозной седации, на аппарат искусственной вентиляции легких. Когда пациентка поступила в больницу, ей провели интенсивную терапию и наложили скелетное вытяжение и гипсовые лангеты, чтобы зафиксировать переломы.

- Через две недели провели остеосинтез голени по Елизарову.Больше месяца врачи ОБ №4 боролись за жизнь жительницы соседней республики. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, поэтому было принято решение транспортировать ее для дальнейшего лечения и восстановления в больницу по месту жительства, - рассказала Яна Данилова.

Позже женщину вместе с бригадой городской больницы №3 города Петропавловска отправили в Казахстан, где она и продолжит лечение. Как отметила сестра пациентки Любовь Нургмагомедова, врачи ишимской больницы сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь женщине. Теперь ее лечением займутся казахстанские врачи.