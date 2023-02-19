Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в пятиэтажке на Беляева, 23 в Тюмени Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара, который произошел накануне, 18 февраля 2023, в 21.54 в пятиэтажном многоквартирном доме по ул. Беляева, 23/2. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, когда пожарные прибыл на место, горела одна квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали их зоны возгорания трех человек, еще 20 эвакуировали.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Всего над ликвидацией пожара работали 9 единиц основной техники МЧС и 34 человека личного состава ГУ МЧС по Тюменской области.

Причины и ущерб от пожара устанавливают органы дознания МЧС.