В Тюмени на Вукола Коровника 19 февраля 2023 будет снежно и достаточно прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 19 февраля 2023, ожидается облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь, днем повсеместно небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20 C, при прояснении до -25 С, днем -9… -14…С.

Погода в Тюмени 19 февраля в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 19 февраля (6 февраля по старому стилю) день Святого Вукола, ученика апостола Иоанна Богослова. На Руси его называли Телятником, потому что с этого дня на свет начинали появляться телята. Коров кормили качественным кормом, а хлев окуривали чабрецом, чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным.

Крестьяне считали, что если в этот день было морозно, значит, весна будет бурной, а лето сухим и жарким.