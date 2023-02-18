Тюменцы получили почти 2,5 миллиона рублей на развитие трех проектов по гражданскому воспитанию Фото: Татьяна Коркина

Три проекта из Тюменской области получила грантовую поддержку в размере 2,4 млн рублей на конкурсе по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию от «Росмолодежь.Гранты». Все проекты – лауреаты самой популярной номинации #развивай_поколение, на которую заявился 221 человек с инициативами по патриотическому просвещению.

Организация «Страйкбол Урала», представившая военно-спортивный проект «Ворошиловский стрелок», получила самый крупный грант в размере 999 тысяч рублей. На эти деньги тюменцы проведут турниры среди подростков по практической стрельбе с пневматическим оборудованием.

По словам руководителя организации Максима Шереметьева, с нового учебного года в школах введут начальную военную подготовку, поэтому инициативы особенно актуальны и необходимы для подрастающего поколения. Также проект планируется запустить и в муниципальных образованиях.

968 тысяч рублей получила Федерация лучного боя на проект ответственного отцовства Tactic Fest. Он объединит в себе турниры и мастер-классы по тактическим играм и видам спорта. 461 тысячу рублей получил Союз десантников на турниры на радиоуправляемых танках «Боевые машины», сообщает Moi-Portal.ru.