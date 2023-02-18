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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 14:48

Двое жителей Тюмени угоняли автомобили во время криминального путешествия по России

Возбуждены уголовные дела
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Два 29-летних приятеля выехали из Тюмени в Курган, а потом в Челябинск, и в каждом городе угоняли новую машину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, их путешествие прекратилось после того, как сотрудники ДПС челябинской полиции их задержали после получения ориентировки на угнанные тачки.

Автоинспекторы заметили их на выезде Челябинска, направляющихся в сторону Москвы. Водитель, сидевший за рулем иномарки, наплевал на требования полицейских остановиться, набрал скорость и выехал на встречку. В районе Златоуста он не справился с управлением и угодил в ДТП, после чего угонщиков задержали.

На приятелей завели уголовные дела. Кроме того, водитель был пьян, и ему придется понести наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Сейчас оба сидят в следственном изоляторе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени пьяный работник автомойки угнал машину начальника.