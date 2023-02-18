В ялуторовском музее «Торговые ряды» можно увидеть оттиск печати Саввы Мамонтова

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Интересные выставочные проекты, которые рассказывают об истории развития торгового дела и местных купеческих династиях ждут жителей региона в ялуторовском музее «Торговые ряды».

Одной из интереснейших экспозиций является выставка «Торговля в уездном городе», которая работает с 9 февраля 2023 года. В Ялуторовске и Ялуторовском уезде всегда проходили многочисленные торжки и четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. Торговцы и мастера съезжались из разных мест и предлагали деревянную утварь, оконные стекла, коровье масло, муку, пряники и многое другое. Все это и смогут увидеть посетители выставки.

На выставке «Ялуторовское купечество на службе Отечеству» можно узнать о меценатской деятельности купцов Колмаковых, Балакшиных, Гусевых и Мамонтовых. Все они сыграли большую роль в формировании сибирского рынка, архитектурного облика города, развитии промышленности и ж/д строительства. Здесь же можно увидеть оттиск печати, принадлежавшей меценату Савву Мамонтова.

Так что на выходных можно съездить в Ялуторовск и окунуться в историю!