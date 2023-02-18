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НовостиОбщество18 февраля 2023 13:47

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Решение принял губернатор региона Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Моор, который выделил из регионального бюджета более 130 миллионов рублей в качестве единовременной финансовой помощи.

- Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. В числе тех, кто получат помощь: ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны! – написал в своем телеграм-канале Александр Моор.

По 10 тысяч рублей получат:

- участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;

- вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

По 5 тысяч рублей получат:

- жители Тюменской области, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшие в тылу не менее полугода с 22 июня 1941 по 9 мая 1945-го.

- тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно;

- дети погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, единовременные выплаты получат жители области, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.

Напомним, в 2021 году на социальные выплаты ко Дню Победы было выделено более 170 миллионов рублей.