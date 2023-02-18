Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Моор, который выделил из регионального бюджета более 130 миллионов рублей в качестве единовременной финансовой помощи.

- Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. В числе тех, кто получат помощь: ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла. Представители героического поколения, которому мы всегда будем благодарны! – написал в своем телеграм-канале Александр Моор.

По 10 тысяч рублей получат:

- участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;

- вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

По 5 тысяч рублей получат:

- жители Тюменской области, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшие в тылу не менее полугода с 22 июня 1941 по 9 мая 1945-го.

- тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно;

- дети погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, единовременные выплаты получат жители области, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.

Напомним, в 2021 году на социальные выплаты ко Дню Победы было выделено более 170 миллионов рублей.