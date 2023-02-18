Ветеринар рассказала тюменцам о важности стерилизации кошек с проснувшимися половыми инстинктами Фото: Татьяна Коркина

Тюменский ветеринарный врач Маргарита Дурнова рассказала, что выбрать: стеризилацию или контрацептивы для животных, у которых весной просыпаются половы инстинкты. Кроме изменений в поведении, есть риск появления потомства. По ее словам, даже при стерилизации у кошек не пропадет охотничий инстинкт, зато пропадет течка и полностью атрофируется инстинкт размножения.

- Эта мера абсолютно оправдана, поскольку спариваться кошки готовы постоянно. Частые роды не только наносят вред здоровью животного, но и являются головной болью для хозяина, котят же надо выкормить и впоследствии раздать в хорошие руки, - цитирует Маргариту «АиФ-Тюмень».

У молодых кошек, у которых еще не было течек, удаляют только яичники. Такую операцию проводят кошкам в возрасте от 8 недель до 6 месяцев. А вот у кошек, которые уже побывали в роли мам, кроме яичников удаляется и матка. Операция купирует патологические процессы и навсегда избавляет животное от возможности зачать.

А вот длительный прием контрацептивов может стать причиной многих болезней и нарушений функций внутренних органов животных. Из-за слабого иммунитета к болезням кошкам опасен прием гормональных таблеток или капель для породистых кошек.