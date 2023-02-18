В Тюмени для пенсионеров организуют занятия по рисованию, чтобы отвлечь от плохих мыслей

Фото: комплексный центр соцобслуживания населения Голышмановского городского округа

Занятия по арт-терапии для пенсионеров проходят в отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи Регионального центра активного долголетия. Художественные встречи включены в работу психологических тренингов «Яркий мир», сообщает «Тюменская область сегодня».

По словам организаторов, с помощью красок и кисточек, вместе с психологом, гости учреждения создают настоящие шедевры. Творчество отвлекает пенсионеров от грустных мыслей, заряжает позитивом, развивает творческое мышление и раскрывает собственный потенциал. В основе изотерапии лежит процесс расслабления.

Напомним, Досуговый центр действует благодаря инициативным гражданам 55+. Расписание занятий можно найти здесь. Совсем скоро здесь пройдет гимнастика на стуле, песни под баян, вязание и встреча психологического клуба «Живи сейчас». Подобности по телефонам: (3452) 64-66-62 и 64-66-16.