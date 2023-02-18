Тюменская дачница назвала цветы, которые хорошо приживутся на загородном участке Фото: Татьяна Коркина

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова открыла секрет, какие виды цветов лучше растить на своем участке.

К примеру, красивый и неприхотливый многолетник, который цветет с июля по сентябрь, это гвоздика-травянка. Садят ее на рассаду уже в марте. Она образует куполообразный куст с прямостоячими стеблями высотой до 30 сантиметров, цветки – с похожими на бахрому лепестками разной окраски диаметром до 4 сантиметров.

Ещё один цветок, который приживется на участке – многолетний лен. Это травянистое растение с тонкими упругими побегами, увенчанными множеством пятилепестковых цветов голубого, белого и желтого окрасов. Цветет с июля по сентябрь.

Также можно посадить многолетнюю крупноцветковую гайлардию. Ее цветы собраны в соцветия-корзинки диаметром 10 сантиметров яркой окраски. Садить на рассаду ее нужно в марте-апреле, сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Нина Щербакова может «заставить» цвести пион и вырастить огромную клубнику.