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НовостиДом. Семья18 февраля 2023 11:22

Тюменская дачница назвала цветы, которые хорошо приживутся на загородном участке

Все их можно высадить на рассаду
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменская дачница назвала цветы, которые хорошо приживутся на загородном участке

Тюменская дачница назвала цветы, которые хорошо приживутся на загородном участке

Фото: Татьяна Коркина

Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова открыла секрет, какие виды цветов лучше растить на своем участке.

К примеру, красивый и неприхотливый многолетник, который цветет с июля по сентябрь, это гвоздика-травянка. Садят ее на рассаду уже в марте. Она образует куполообразный куст с прямостоячими стеблями высотой до 30 сантиметров, цветки – с похожими на бахрому лепестками разной окраски диаметром до 4 сантиметров.

Ещё один цветок, который приживется на участке – многолетний лен. Это травянистое растение с тонкими упругими побегами, увенчанными множеством пятилепестковых цветов голубого, белого и желтого окрасов. Цветет с июля по сентябрь.

Также можно посадить многолетнюю крупноцветковую гайлардию. Ее цветы собраны в соцветия-корзинки диаметром 10 сантиметров яркой окраски. Садить на рассаду ее нужно в марте-апреле, сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Нина Щербакова может «заставить» цвести пион и вырастить огромную клубнику.