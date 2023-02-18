Тюменцы могут создать масленичную куклу и представить ее на конкурс «Хороша Маслена»

Фото: https://vk.com/torfjanik

Жители Тюмени могут поучаствовать в IV городском конкурсе-выставке масленичной куклы «Хороша Маслена». Работы должны отличаться ярко выраженным славянским колоритом и выполнены в традиционных формах выполнения. Так как композиция будет стоять на выставке, она должна быть устойчивой и высотой не более одного метра.

Поучаствовать в конкурсе могут индивидуальные авторы и авторские коллективы, включая семей, коллег, школьников, студентов и соседей. Предусмотрено три возрастных категории:

- от 8 до 13 лет;

- от 14 до 18 лет;

- от 19 лет и старше.

Для участия необходимо заполнить заявку по этой форме, а работу необходимо привезти в ДК «Торфяник» по ул. Малышева, 24. Как сообщает «Вслух.ру», награждение победителей пройдет в праздничной программе народного гуляния «Здравствуй, Масленица!». Она пройдет 25 февраля 2023 в 16 часов в жилом районе Тарманы.