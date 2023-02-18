Мастерица из Ялуторовска создает цветы и брошки из разноцветной пластичной замши

Фото: https://vk.com/rai_bantikov

Мастерица из Ялуторовска Анастасия Прудаева делает красивые цветы и броши из фоамирана (пластичная замша, - прим. ред.) и украшения для волос из атласных лент. Такой техникой она увлекается уже восемь лет. Когда у Анастасии родилась дочь, ей захотелось необычных заколок и бантиков для девочки, поэтому мать начала гуглить информацию в интернете и изучать тему.

- Сначала делала только для себя, но сейчас уже не могу остановиться и делаю изделия для продажи, - цитирует Анну «Тюменская линия».

Эскизы мастерица придумывает сама, но иногда советуется с дочерью, ведь вкусы у них совпадают. На создание уходит немного времени, главное – сделать заготовки. Каждый месяц Анна покупает более 10 метров атласных лент, особенно розовых оттенков. Мастерица любит изделия из бисера, особенно брошки, и хочет попробовать себя в таком направлении.

Купить шедевры Анны можно на ярмарках и различных фестивалях.