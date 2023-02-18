Жительница Уватского района пожаловалась на воду из-под крана с желтоватым оттенком Фото: Татьяна Коркина

Жительница поселка Першино Уватского района пожаловалась на качество воды, которая периодически бежит с желтоватым оттенком. По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, Туртаское коммунальное предприятие уже проводило проверку системы водоснабжения и заменило фильтры.

- По обращению жительницы в поселке еще раз взяли воду для анализа. Проба направлена в Тюменский независимый сертификационно-испытательный центр, - говорит Елизаров.

По его мнению, работа с обращениями – важнейшее направление деятельности администрации района. Благодаря личным приемам удается оперативно реагировать на возникающие социальные, экономические и бытовые проблемы. По итогам проверки будет принято решение по исправлению ситуации.

Как рассказал директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков, в Першино каждый день автоматически проводится обезжелезивание воды и промывка угольных фильтров. Кроме того, в деревнях и поселках Уватского района ежегодно проходят лабораторные исследования.

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