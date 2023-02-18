Педагоги Тюменской области и сельские учителя могут рассчитывать на государственную поддержку Фото: Татьяна Коркина

Педагоги Тюменской области могут рассчитывать на поддержку от государства в виде социальных гарантий, единовременных выплат и комплексной методической помощи. Например, в Тюмени и Тобольске бюджетникам, отработавшим более 10 лет, положены субсидии на покупку жилья. Сельским учителям возмещают стопроцентные расходы на оплату занимаемого жилья и услуг по электро- и теплоснабжению.

Специалистов сферы образования в рамках целевых программ развития муниципальных районов Тюменской области тоже обеспечивают жильем. За десять лет, с 2012 по 2022-й, для них выделили более 600 служебных квартир.

А еще педагоги могут поучаствовать в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В Тюменском, Аромашевском, Казанском и Вагайском районах молодым педагогам предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве в образовательную организацию по окончании учебного заведения. Средний размер выплаты составляет от 25 до 100 тысяч рублей.

Также победители конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель», которые переехали в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей, сообщает Megatyumen.ru.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени одну из соцвыплат увеличили до 200 тысяч рублей.