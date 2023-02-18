В Тюмени есть работа в области строительства, торговли, образования и сельского хозяйства Фото: Татьяна Коркина

Более 21,5 тысяч предложений для трудоустройства есть в банке вакансий центра занятости Тюменской области. При этом соискателями числятся почти 5,9 тысяч человек, сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

По традиции, больше всего вакансий – в сфере строительства и торговли, где открыты 2,9 тысяч и 2,6 тысяч вакансий соответственно. В сфере образования и сельского хозяйства есть 2 тысячи вакансий. В направлении государственного управления и обеспечения военной безопасности – почти 2 тысячи вакансий, в обрабатывающих производствах – 1,8 тысяч вакансий, 1,65 тысяч – в транспортировке и хранении, 1,6 тысяч вакансий – в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Всего в январе 2023 года в центры занятости Тюменской области обратились 2,3 тысячи человек, из которых почти 600 трудоустроено.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района находится на ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05. Всю информацию можно найти на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

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