Новый аппарат в тюменской областной больнице делает снимки двух плечевых суставов одновременно Фото: Татьяна Коркина

Еще один аппарат появился в отделении лучевой диагностики тюменской Областной клинической больницы №1. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование установили в новом кабинете, где проводят диагностику пациентам травматологического и ревматологического профиля.

По словам заведующей отделением лучевой диагностики ОКБ№1 Татьяны Малышевой, лаборант устанавливает оборудование так, как это нужно пациенту.

- Высокая скорость передвижения штатива сокращает время процедуры. Кроме того, врач может объединять несколько снимков длинных костей в общее изображение при помощи специальной программы. Безопасность диагностики даже для самых маленьких пациентов, управление штативом с пульта — это далеко не весь перечень плюсов нового аппарата, - рассказала Татьяна Малышева.

Новый аппарат позволяет сделать одновременный снимок двух плечевых суставов, что не несет большую дозу излучения. Кроме того, чтобы снизить дозу облучения, аппарат оснастили уникальной системой фильтров с цифровым ограничением области исследования.

Новый аппарат купили на деньги регионального бюджета. С помощью него медики смогут еще эффективнее оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь в главной больнице области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что больницу поселка Боровский снабдили двумя аппаратами УЗИ и маммографом.