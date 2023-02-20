В Тюмени 20 февраля 2022 погаснут сразу четыре светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 20 февраля 2023, погаснут сразу четыре светофора в центре города. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 9 утра до 13 часов светофоры погаснут на перекрестках:

- ул. Комсомольская – ул. Орджоникидзе;

- ул. Осипенко – ул. Водопроводная;

- ул. Водопроводная – ул. Комсомольская.

Отключение светофоров

С 13 до 17 часов:

- ул. Дамбовская – ул. Лесопарковая.

Отключение светофоров

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.