В Тюмени 20 февраля 2022 погаснут сразу четыре светофора
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 20 февраля 2023, погаснут сразу четыре светофора в центре города. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 9 утра до 13 часов светофоры погаснут на перекрестках:
- ул. Комсомольская – ул. Орджоникидзе;
- ул. Осипенко – ул. Водопроводная;
- ул. Водопроводная – ул. Комсомольская.
Отключение светофоров
С 13 до 17 часов:
- ул. Дамбовская – ул. Лесопарковая.
Отключение светофоров
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.