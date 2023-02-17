В 2022 году энергетики провели более 180 тренировок по ликвидации условных нарушений

Фото: Вячеслав Шаркунов

Энергетики провели 184 тренировки по ликвидации условных нарушений в 2022 году. Они отработали оперативное восстановление электроснабжения социально значимых объектов и населенных пунктов на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Результаты всех этих мероприятий специалисты представили на выездном семинаре-совещании для работников блока оперативно-технологического и ситуационного управления.

При подготовке к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» проводят специальные тренировки для персонала, на которых отрабатывается оперативное восстановление электроснабжения потребителей в условиях низких температур, действия при возникновении условных киберугроз и возгораний на энергообъектах. К учебным мероприятиям привлекаются представители МЧС и МВД России, органы исполнительной власти, работники социально значимых объектов и крупных промышленных предприятий – потребителей электроэнергии.

– Актуальность регулярных тренировок заключается в поддержании постоянной готовности персонала к непредвиденным событиям. Слаженность действий энергокомпании и представителей территориальных подразделений МВД, органов власти, единых дежурных диспетчерских служб и территориальных сетевых организаций является одним из ключевых факторов, определяющих оперативное устранение нештатных ситуаций в электросетевом комплексе, – прокомментировал результаты работы блока оперативно-технологического и ситуационного управления исполняющий обязанности генерального директора «Россети Тюмень» Олег Кинаш.