В Тюмени четвертый день ищут Сергея Никольского, ушедшего из дома в клетчатой рубашке и с рюкзаком

В Тюмени четвертый день ищут Сергея Никольского, ушедшего из дома в клетчатой рубашке и с рюкзком Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени разыскивают без вести пропавшего Никольского Сергея Владимировича 1963 г. р., который ушел из дома 14 февраля 2023 года около 6.30 утра и до сих пор не вернулся.

Он был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы, темно-зеленую кофту, оранжево-фиолетовую рубашку в клетку и черные ботинки. При себе имел черный рюкзак. Приметы: рост 170 – 175 см, среднего телосложения, русые волосы.

Всех, кому что-либо известно о Сергее Владимировиче, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени снова потерялась Галина Власова, которую нашли три дня назад. Женщина пропала на следующий день после того, как ее нашли.