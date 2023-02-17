В Тюмени маршрутка №68 будет стоять на остановках «Тюмень Сити Молл» и «Улица Мусоргского» Фото: Татьяна Коркина

Остановки «Тюмень Сити Молл» и «Улица Мусоргского» в прямом направлении будут включены в схему движения маршрутки №68 сообщением «Мыс – ул. Бакинских Комиссаров» с 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Схема движения Фото: Тюмень - наш дом

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.