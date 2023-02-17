В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 года все парковки будут работать бесплатно

В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 все парковки будут работать бесплатно
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 года все городские паркинги и многоуровневая парковка на набережной будут работать бесплатно. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тюменцы и гости города могут оставить машину на любой улице, входящей в зону платного паркинга.
А именно:
- Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная;
- Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая;
- Республики (участок от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне).
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По всем вопросам можно звонить в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).