В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 года все парковки будут работать бесплатно

В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 все парковки будут работать бесплатно Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 23 по 26 февраля 2023 года все городские паркинги и многоуровневая парковка на набережной будут работать бесплатно. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тюменцы и гости города могут оставить машину на любой улице, входящей в зону платного паркинга.

А именно:

- Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная;

- Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая;

- Республики (участок от Мельникайте до Максима Горького по нечетной стороне).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам можно звонить в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).