Стало известно, сколько стоит вырыть могилу и изготовить гроб в Тюменской области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени и Тюменской области в 2022 году стоимость ритуальных услуг выросла почти на треть. Так, услуга по рытью могил стоила 8,5 тысячи рублей в январе 2022 года, а в январе 2023-го – уже 11,4 тысячи рублей. Изготовление гроба стоило 5,2 тысячи рублей, сейчас – чуть меньше 7 тысяч рублей. Таким образом, общее удорожание ритуальных услуг составило около 35%.

По данным издания «Тюменская область сегодня», в Югре цена на рытье могил составляет 7,1 тысячи рублей, цена изготовления гроба – 7,7 тысячи рублей (удорожание на 17%). На Ямале вырыть могилу стоит 19,5 тысячи рублей (стоило 17,1 тысячи), изготовить гроб – 11 957 тысяч рублей. Цена подскочила аж на 47%, с 8,1 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что похороны убитой Насти Муравьевой и ее дяди оплатил тюменский бизнесмен. Помощь родным в организации похорон предложил руководитель «Ритуальной похоронной компании».