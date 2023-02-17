В Тюмени разбойник ударил продавщицу украденной банкой кофе и убежал

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который неоднократно был судим за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Он подозревается в разбое.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть отдела полиции № 1 по Тюмени поступило сообщение о разбойном нападении, которое совершено в одном из сетевых магазинов на Пермякова. Благодаря ориентировке сотрудники отдельного батальона ППС задержали подозреваемого в подъезде дома на ул. 30 лет Победы.

Свою вину мужчина полностью признал и рассказал, что решил похитить четыре банки растворимого кофе, но сумел спрятать под куртку только одну. Когда злоумышленник проходил мимо кассы, кассир попыталась его остановить, но тот выбежал из магазина. Однако продавец вышла на крыльцо, где устроила разнос похитителю кофе. Мужчина ударил женщину стеклянной банкой по голове и убежал. Стоимость похищенного составила 279 рублей.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областном центре осудили разбойника, напавшего в подъезде с ножом на двух девушек.