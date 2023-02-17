В департаменте образования Тюмени прокомментировали инцидент со стрельбой в лицее №93 Фото: Татьяна Коркина

Представители департамента образования Тюмени прокомментировали инцидент в лицее № 93, где старшеклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета. На месте работали полицейские, никто не пострадал. Повреждено лишь школьное имущество.

По словам начальника отдела по воспитательной работе департамента образования Тюмени Анастасии Абакумовой, полицейские проводят следственные действия, а сотрудники департамента – служебную проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

– Подтверждено, что инцидент произошел вне класса. Никаких угроз в адрес детей не поступало, повреждено только школьное имущество, – подчеркнула Наталья Абакумова.

Напомним, что после проверки силовики дадут правовую оценку действиям подростка и его родителей.