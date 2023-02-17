В Тюмени на Николу Студеного, 17 февраля 2023 года, будет по-зимнему холодно

В Тюмени на Николу Студеного 17 февраля 2023 будет по-зимнему холодно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 17 февраля 2023 года, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, ветер юго-восточный, 1 – 6 м/с. Температура воздуха ночью -22…-27 градусов, днём -10…-15.

По народному календарю 17 февраля (4 февраля по старому стилю) – день преподобного Николая, жившего в IX веке. На Руси этот день прозвали «волчьим сватом», так как с этого дня начинались звериные свадьбы. Только Николаю (Николе) было известно, где устраивают логова матери-волчицы и как «танцуют» лисы.

А еще на Руси Николу прозвали Студеным, потому что в этот день обычно были морозы (что мы и видим по прогнозу). Крестьяне даже приговаривали: «Студеный день – снова шубу надень». Следили и за приметами: если ветви ели сгибаются к земле – быть метели, если чернеет лиственный лес – можно ждать оттепели.