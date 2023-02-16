В Тюмени почти на год закроют проезд в районе улиц Газовиков и Республиканец Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 21 февраля по 15 ноября 2023 года будет прекращено движение всех видов транспорта в проезде от дома № 73/1 на ул. Газовиков до ул. Республиканец. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано со строительством улицы в жилой застройке.

Схема движения автобусов Фото: Тюмень - наш дом

Объезжать можно будет по улице Эрвье. Участников просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», маршрутка № 60 с 10 февраля останавливается на остановке «Социальный фонд России».