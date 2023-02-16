В Тюмени осудили банду мошенников, вешавших лапшу на уши пенсионерам про смертельные ДТП Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Челябинской области, которые признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество, с причинением значительного ущерба в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, с октября по декабрь 2020 года обвиняемые похищали деньги у пенсионеров. Они названивали потерпевшим и врали им о том, что их родственники якобы совершили смертельные ДТП. Для того чтобы «никто не заводил дело» на родственников, банда требовала передать им деньги. Не подозревая об обмане, пенсионеры передавали деньги курьеру-соучастнику. Всего жертвами мошенников стали 19 пенсионеров, у которых украли 3 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца, 4 года, 6 лет 8 месяцев и 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 2,2 млн рублей, которую осужденным предстоит всем вместе возместить.