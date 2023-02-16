Связисты улучшили качество и скорость интернета для тысячи тюменских новоселов

Фото: Юлия Юрченко

Теперь пользоваться скоростным интернетом и стабильной голосовой связью могут жители районов «Мозаика Парк», «Биография» и «Дом Лес Парк».

Благодаря установке новых базовых станций с поддержкой современной сети 4G МегаФон улучшил качество голосовой связи и мобильного интернета с максимальным значением до 100 Мбит/с на территории жилых комплексов «Мозаика Парк», «Биография» и «Дом Лес Парк».

Также инфраструктурные мероприятий помогли снять часть нагрузки с соседних базовых станций, в связи с чем покрытие заметно улучшилось и в любимом тюменцами месте для прогулок – в парке «Древо жизни».

Уже сейчас новые телеком-объекты обслуживают более 50 тысяч абонентов, которые активно пользуются интернетом. Всего за один день жители комплексов успевают прокачать объем трафика, которого хватило бы на размещение 200 тысяч качественных снимков.

Отметим, что специалисты работают над улучшением сети не только в новостройках. Так, в конце 2022 года связисты модернизировали базовые станции в 240 локациях областной столицы, что позволило увеличить скорость интернета более чем для 300 тысяч горожан.