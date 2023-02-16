В Тюмени пациентке Медгорода удалили две гигантские опухоли весом 9 килограммов Фото: Татьяна Коркина

В «Медицинский город» в декабре 2022 года обратилась 51-летняя пациентка с редким злокачественным новообразованием – лейомиосаркомой тела матки. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, опухоль занимала всю брюшную полость и сдавливала внутренние органы.

После предварительного осмотра и дополнительного обследования женщину решили экстренно госпитализировать и удалить опухоль брюшной полости. По словам главврача «Медицинского города» Расима Тамразова, у женщины снизились функции одной из почек, что усугубило ситуацию.

– Перед тем как приступить к операции, пациентка прошла тщательное обследование и подготовку к оперативному лечению. Функция почек была сохранена на 50%, что позволило выполнить операцию, – рассказал он.

Операция длилась несколько часов. Хирурги с успехом удалили опухоли диаметром 35 и 15 сантиметров, суммарный вес которых более 9 килограммов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменцу удалили опухоль в трахее, которая не давала дышать. Для подготовки к операции была необходима дополнительная диагностика.