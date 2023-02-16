В Тобольске почти неделю ищут труп провалившегося под лед тракториста

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В Тобольске спасатели-водолазы поисково-спасательного отряда продолжают обследовать водоем на месте провала экскаватора на реке Иртыше. Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования, работы ведутся в особо сложных условиях ниже по течению от места провалов.

Несмотря на то что водолазы работают с тяжелым снаряжением, это не значит, что их работа полностью безопасна. Очень сильное течение вносит свои коррективы в их действия.

Спасатели уже обследовали участок акватории более 2 тысяч квадратных метров, но тело пока не обнаружено.

Напомним, тело тракториста ищут с 11 февраля 2023 года. Поиски пока безуспешны.