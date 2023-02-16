Полиция проверяет, правда ли, что старшеклассник лицея № 93 устроил стрельбу из пневмата

Фото: https://vk.com/lyceum93

Старшеклассник тюменского лицея № 93 накануне, 15 февраля 2023 года, устроил стрельбу из пневматического пистолета. Информацию, которая появилась в пабликах и средствах массовой информации, подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным силовиков, в полицию обратились представители лицея № 93. Они рассказали, что старшеклассник повредил школьное имущество, стреляя из пневмата. По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. После проверки они дадут правовую оценку действиям подростка и его родителей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени пьяный полицейский в отпуске устроил стрельбу в элитном ЖК.