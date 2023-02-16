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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:18

В Тюменской области 1 марта проверят работу систем оповещения на случай ЧС

Проверка пройдет с 10.40 до 11.10
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области 1 марта проверят работу систем оповещения на случай ЧС

В Тюменской области 1 марта проверят работу систем оповещения на случай ЧС

Фото: Татьяна Коркина

Проверка системы централизованного оповещения пройдет в Тюменской области 1 марта 2023 года с 10.40 до 11.10 по тюменскому времени. В проверке будут задействованы радиотрансляционные установки и электросирены.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или ЧС «Внимание всем!». Информацию и рекомендации для людей по действиям и сигналам гражданской обороны передадут по телеканалам «Россия-1», «Россия-24», а также по радиостанциям «Радио России»», «Вести FM» и «Маяк».

Когда вы услышите сигнал, включите телевизор или настройте радиоприемник, прослушайте сообщение властей или органов управления по делам ГО и ЧС и соблюдайте спокойствие.