В Тюмени пространство возле ж/д вокзала преобразится до неузнаваемости Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени планируют до неузнаваемости преобразить площадь перед железнодорожным вокзалом. Как рассказал на своей страничке в соцсети глава городской администрации Руслан Кухарук, власти уже взаимодействуют с представителями «РЖД» по нескольким проектам, которые «позволят вдохнуть новую жизнь в исторические здания, в том числе промышленной архитектуры, рядом с вокзалом».

– Творчество и креативное мышление становятся вполне осязаемыми и измеримыми. У нас есть план, как работать с теми, кто пока в тени, – рассказал Руслан Кухарук.

Тематический парк РЖД получит название «Ворота Сибири».

Также идет активная работа над промышленным технопарком «ДСК 500» и событийным парком «Алебашево». Проект проходит государственную экспертизу, рассматриваются разные варианты привлечения инвесторов, определяется источник финансирования.