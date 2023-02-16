В Тюмени в ДТП на перекрестке Ставропольской и Горпищекомбинатовской пострадал 11-летний школьник

Фото: скриншот с видео Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накануне, 16 февраля 2023 года, на перекрестке ул. Ставропольской и Горпищекомбинатовской столкнулись автомобили «Рено» и «Тойота». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «Рено» выехала со второстепенной дороги и не уступила водительнице «Рено».

В результате аварии пострадал 11-летний пассажир «Рено», который сидел пристегнутым на заднем сиденье автомобиля. Сейчас мальчик находится в больнице на обследовании, обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени оштрафовали мать ребенка, который пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла. Девочка сильно ударилась головой.