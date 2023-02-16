В Тюмени 23-летний строитель сорвался с десятого этажа высотки и умер в машине скорой Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следственный отдел по Калининскому административному округу возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели 23-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 14 февраля 2023 года неустановленный пока работник нарушил правила безопасности при ведении строительно-монтажных работ при строительстве жилого дома на улице Краснооктябрьской. Мужчина упал с высоты десятого этажа и скончался по дороге в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и очевидцев. Также они изъяли все необходимые документы, которые представляют интерес для следствия, в том числе и регламентирующие технику безопасности. Во время расследования гибели молодого человека следователи дадут оценку ответственным за технику безопасности на стройке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени рабочий на стройке сорвался с высоты 8-го этажа.